بوكيتينو وتشلسي.. "انفصال بالتراضي"

الرياص - اسماء السيد - لندن : ترك المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو منصبه على رأس الجهاز الفني لتشلسي الانكليزي كما اعلن النادي اللندني الثلاثاء، وقال النادي في بيان "يستطيع تشلسي التأكيد بأن النادي وماوريسيو بوكيتينو قررا الانفصال بالتراضي".

ويرحل بوكيتينو عن تشلسي بعد ان تولى الاشراف على تدريبه لموسم واحد فقط.

تشلسي على الطريق الصحيح

وقال بوكيتينو: "شكرا لنادي تشيلسي وإدارته والمديرين الرياضيين على إتاحة الفرصة لأن نكون جزءا من تاريخ النادي، تشيلسي الآن في وضع جيد لمواصلة المضي قدما في الدوري الإنكليزي الممتاز وأوروبا في السنوات القادمة".

وحقق تشيلسي 5 انتصارات متتالية في نهاية هذا الموسم، ليتأهل لأوروبا تحت قيادة بوكيتينو، الذي قاد النادي أيضا إلى نهائي كأس كاراباو ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

14 هزيمة

غادر المدرب الأرجنتيني بعد موسم في مجمله أقل من التوقعات، بعد سقوطه في الهزيمة 14 مرة في 51 مباراة، والتعادل في 11 مواجهة، والفوز في 26 مباراة، ولكن طموحات وآمال جماهير النادي كانت تتجه صوب المنافسة الحقيقية على الدوري الانكليزي، بالنظر إلى النفقات الكبيرة للنادي في السنوات الأخيرة، ولكن المدرب الأرجنتيني أخفق في الاقتراب من كبار الدوري طوال الموسم.