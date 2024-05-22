شكرا لقرائتكم خبر كيليان مبابي يرفض توديع الخليفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير صحفية إسبانية أن حالة التوتر بين كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وناصر الخليفي رئيس النادي قد وصلت إلى أعلى مستوياتها، بحسب ما أكد برنامج «الشيرنجيتو».

وأوضح البرنامج أن النجم الفرنسي أراد توديع كل من لهم علاقة بالنادي فدعا عددا مهولا منهم إلى مطعم في مدينة باريس.

لكن المشكلة أن مبابي لم يوجه الدعوة إلى رئيس النادي، مما يؤكد أن العلاقات بينهما بالفعل في حالة سيئة للغاية.

وقد أكدت تقارير سابقة على وقوع شجار بين الثنائي قبل مواجهة تولوز في الدوري قبل أيام بسبب عدم ذكر مبابي الخليفي في فيديو إعلان الرحيل.

من جهة أخرى أكدت تقارير صحفية فرنسية عن وصول باريس سان جيرمان لاتفاق من شأنه أن يحصل للفريق العاصمي على بعض الانتقام من ريال مدريد، بعد إعلان كيليان مبابي رحيله عن حديقة الأمراء.

جاء هذا بحسب ما ذكر «جيت فرينش فوتبول»، والذي أكد أن باريس سان جيرمان قد اقترب للغاية من ضم اللاعب ليني يورو، مدافع ليل.

وأوضح الموقع أن الاتفاق مع ليل شبه تم على ضم اللاعب مقابل 50 مليون يورو، وقد يعلن عن الصفقة قريبا.

وبحسب ما أكد المصدر نفسه، فريال مدريد يرفض إتمام الصفقة بذلك المبلغ، حيث كان يعول على رغبة اللاعب وعلى إمكانية ضمه بشكل مجاني خلال عام واحد.

يشار إلى أن يورو يرغب في اللعب لريال مدريد، وينتهي عقده مع ليل في نهاية الموسم المقبل، مما يعني أن رحيله سيكون مجانيا لو استمر مع ليل.