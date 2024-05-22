توني كروس ينهي مسيرته بعد يورو 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينهي توني كروس مسيرته الكروية بعد بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) هذا الصيف، حسبما قال لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا لكرة القدم في البودكاست الخاص به.

وتوج كروس (34 عاما) بكأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا، وعاد من اعتزال دولي لـ3 سنوات في مارس الماضي لمساعدة بلاده، التي تستضيف كأس الأمم الأوروبية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

كما فاز لاعب الوسط المخضرم بـ3 ألقاب في الدوري الألماني وكأس ألمانيا، كما حقق مع فريقه السابق بايرن ميونخ الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) عام 2013.

إضافة إلى حصوله على عدد آخر من البطولات منذ انضمامه لريال مدريد 2014.

وحصل كروس على دوري الأبطال مع الريال 4 مرات، كما أحرز كأس العالم للأندية 5 مرات، إضافة إلى 4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب وحيد بكأس ملك إسبانيا.

ويستعد كروس لخوض آخر مباراتين رسميتين في مسيرته مع ريال مدريد، إذ يلعب ضد ريال بيتيس، السبت المقبل في المرحلة الختامية للدوري الإسباني، قبل أن يواجه بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري الأبطال في الأول من الشهر القادم، على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن.