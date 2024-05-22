جوميز: أندهشت من جماهير الزمالك بنهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، سعادته بالتدريب داخل القلعة البيضاء، وتحقيقه أول لقب له منذ توليه القيادة الفنية والتتويج بالكونفدرالية.



وقال جوميز عبر قناة إم بي سي مصر: "سعيد أنني جزءا من الزمالك ورغم كل الأزمات التي يمر بها النادي أشعر بالسعادة عندما استيقظ كل يوم للذهاب إلى عملي في الزمالك".



وتابع "جماهير الزمالك رائعة وشعرت بقشعريرة ودهشة كبيرة منهم في نهائي الكونفدرالية، وكان لهم دورا هاما في مساعدة اللاعبين على البداية القوية في المباراة ومنحونا الطاقة لكي نؤدي بهذه الطريقة".

وشدد جوميز "لم أشك في قدرة اللاعبين بعد نتيجة لقاء الذهاب ضد بركان وأننا سنؤدي مباراة أفضل في القاهرة وسنفوز".



وأضاف "علاقتي مع لاعبي الزمالك قوية وبيننا حالة حب وهذا الأمر يمنحنا طاقة إيجابية في الملعب".

في سياق متصل أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أشاد فيه بتصرف ياسين البحيري نجم وسط فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية بعد لقطته الشهير مع نبيل ونجا لاعب الفريق الأبيض.

وجاء نصر البيان كالتالي:

يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي ، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك بشكل خطير في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه.



ويتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب على تصرفه الذي لاقى استحساناً واسعاً من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامًة، مُتمنياً دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم.