توخيل يقترب من العودة إلى تدريب تشيلسي

كشفت تقارير صحفية، عن احتمالية عودة مدرب الفريق السابق مرة آخرى، الألماني توماس توخيل، لصفوف فريق تشيلسي، بعد إقالة ماورسيو بوتشيتينو.

وكان قد أعلن تشيلسي رسميًا، مساء أمس الثلاثاء، رحيل بوتشيتينو بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وأشارت بعض التقارير، عن تفكير إدارة تشيلسي في التعاقد مع دي زيربي مدرب فريق برايتون السابق، الذي رحل بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لـ صحيفة “سكاي ألمانيا”، أن هناك اتفاق داخل مجلس إدارة نادي تشيلسي لعودة أحد مدربي البلوز السابقين.

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وتابعت، أن نادي تشيلسي يفكر في عودة توماس توخيل، الذي رحل عن تدريب فريق بايرن ميونخ عقب الموسم المنصرم 2023-2024.

وواصلت أن توخيل يرحب بعودته مرة آخرى لـ تشيلسي، وذلك بعد أقل من عامين على رحيله.

وكان قد أقال مادي تشيلسي توخيل من منصبه في سبتمبر 2022، في خطوة مفاجأة من المسؤولون في البلوز رغم قيادته الفريق لتحقيق 3 بطولات، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.