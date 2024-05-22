فينيسيوس يوجه رسالة مؤثرة لـ توني كروس عقب اعتزاله

وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة مؤثرة لزميله في الفريق، الألماني توني كروس، بعد إعلانه الرحيل.

وأعلن الألماني توني كروس لاعب فريق ريال مدريد، اعتزاله كرة القدم، عقب بطولة يورو 2024 في يونيو القادم.

ونشر فينيسيوس جونيور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، رسالة خاصة لـ توني كروس: «كلمة عبقرية تعد أقرب وصف لك، ومع ذلك فهي بعيدة على ما تستحقه، وقليلة على وصفك، اليوم هو يوم حزين لي بشكل شخصي، وحزين لكل المدريدستا”.

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وتابع:” لن أبالغ إذا قلت إنه حزين على كرة القدم، أعرف أنك تمتلك الكثير لتقديمه في الملعب ولكني أتفهم قرارك ورغبتك في الاعتزال وانت في القمة».

واختتم: «شكرًا لك على كل تمريرة، وعلى كل توجيه، وكل ما قدمته لنا وعلى السماح لنا بتعلم الكثير في هذه السنوات، نحبك! نتجه نحو الخامسة عشر من أجلك، يا لك من شخص عظيم يا توني كروس».

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي بإنجلترا ، يوم السبت الموافق الأول من يونيو المقبل .