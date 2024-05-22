جوارديولا يحصد جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

حصد الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، جائزة مدرب الموسم، بعد تتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الذي انتهي 2023-2024.

وأعلن الحساب الرسمي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، حصول بيب جوارديولا على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليج صورة للمدرب الإسباني جوارديولا، وكتب عليها: “نقدم لكم مدرب الموسم 2023-2024.

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وكان قد توّج فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.

وحسم مانشستر سيتي صداره الدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة، بعد الفوز على فريق أستون فيلا بنتيجة 3-1، وبفارق نقطتين عن الوصيف أرسنال الذي فاز في الجولة على إيفرتون بنتيجة 2-1.

وينتهي عقد جوارديولا رفقة مانشستر سيتي في صيف 2025 أي الموسم المقبل، ولم يحدد حتى الآن جوارديولا إذا كان سيمدد عقده رفقة السيتي أم سيرحل عن الفريق السماوي.