إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الاهلي لضم ظهير أيسر الفريق

كشف أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، عن حقيقة مفاوضات النادي الاهلي من أجل التعاقد مع ظهير أيسر الفريق البترولي.

وقال الشريعي في تصريحات تلفزيونية: « لا يوجد أي تواصل مع الاهلي بشأن التفاوض على ضم لاعبنا محمد حمدي، وفي حالة حدوث أي اتصالات سيعرف الجميع”.

وتابع:” هناك دائمًا تواصل بيننا وبين الاهلي، وهو أمر جيد، وأيضًا لم يحدث أي تواصل بشأن أحمد أمين أوفا”.

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وواصل:” يوجد لدينا نسبة 20% من جانب صفقة انتقال حمدي فتحي، وقد تم بيع اللاعب من الاهلي لـ الوكرة القطري نظير مبالغ مالية تدفع على أقساط”.

وأختتم:” ودائمًا ما يوجد عند الاهلي والزمالك لا يضيع”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.