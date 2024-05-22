مدرب الزمالك يحدد الصفقات الجديدة ويتحدى الاهلي قبل السوبر الأفريقي ويشبه السعيد بـ بيرلو

تحدى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك غريمه التقليدي الاهلي قبل المواجهة المحتملة في كأس السوبر الأفريقي، محددًا صفقات الأبيض.

وتوج فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، فيما ينتظر الفائز من لقاء الاهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاته في السوبر الأفريقي.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية: “مواجهة الاهلي في بطولة الدوري المصري، كانت اصعب من كأس مصر، ولكننا نجحنا في تعويض هزيمة كأس مصر”.

وتابع مدرب الزمالك: “أتمنى تتويج الاهلي بدوري الأبطال، وملاقاته في السوبر الأفريقي حيث أن لقائه له مذاق خاص، خاصة في ظل تحقيق الفوز واسعاد الجماهير”.

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وواصل: “كنت أعلم تشكيل الأهلي قبل لقاء القمة ونفس الامر بالنسبة لنهائي الكونفدرالية فالأمر ليس عن معلومات بل احساس”.

وأكمل: “لم أشك في قدرة لاعبي الأبيض في التتويج بكأس الكونفدرالية، رغم الهزيمة في الذهاب، وعلاقتي مع الجميع في الزمالك قوية وتجلب طاقة إيجابية”.

وتغنى بـ عبدالله السعيد قائلاً: “السعيد يشبه المدرب الإيطالي أندريه بيرلو المدير الفني السابق، لنادي يوفنتوس، حيث أن وجوده في مركز 6 أفضل من 10، لانه يرى الملعب بأكلمه، ويستطيع اللعب في جميع المراكز”.

واختتم: “تم انتقادي للاعتماد على السعيد لوقت طويل في المباريات ولكن انا أعلم امكانياته جيدًا فهو مختلف ولاعب ممتاز وزكي ولديه رؤية قبل أن يتسلم الكرة يعلم ماذا يفعل لأنه يقرأ الملعب وهذا لا يختفي مع السن”.