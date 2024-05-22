حقيقة إيقاف مخرج مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بعد نهائي الكونفدرالية

كشف الإعلامي أمير هشام، حقيقة إيقاف مخرج مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

وكانت تداولت أنباء في الساعات الماضية، حول استدعاء أسامة الهواري، مخرج مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية.

وقال أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إنه لم يتم إيقاف أسامه الهواري مخرج مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي، ولم يتم التحقيق معه كما تردد.

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وأوضح أن الهواري، لم يتم إيقافه على الإطلاق، بل تم تكليفه بإخراج مباراة فاركو ضد سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان الزمالك قد استضاف نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الأحد الماضي، في إياب نهائي الكونفدرالية في ستاد القاهرة الدولي.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية، للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على الفريق المغربي بنتيجة هدف وحيد في لقاء الذهاب، والتعادل 2-2 مجموع المباراتين.