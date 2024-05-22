شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف استعداداته لمواجهة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الأربعاء فريق المقاولون العرب، استعداداته لمواجهة الداخلية في الدوري، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم السبت المقبل.

وكان المقاولون قد تعادل في مباراة الجولة الماضية بهدف لمثله أمام فاركو.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الداخلية في الرابعة عصر السبت المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد الصلام ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري.

وتعادل المقاولون سلبياً مع الداخلية في مباراة الدور الأول، ودخل ذئاب الجبل اللقاء المقبل ولا بديل أمامهم عن الفوز وحصد الثلاث نقاط للإبقاء على فرصتهم في البقاء بالدوري.

ويحتل المقاولون العرب إلى المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة، بعدما خاض الفريق 22 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 12 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 33.