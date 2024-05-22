شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد حمدى بعد إصابته بالصليبى فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد حمدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، والتى تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق بنهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان.

وكتب حمدى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى على فيس بوك: "الحمد لله على نعمة ربنا رباط صليبى، الحمد لله دائما وأبدا وأنا راضى بحكمة ربنا، وإن شاء الله القادم أفضل".



أحمد حمدى

واستقر مسئولو نادى الزمالك على سفر أحمد حمدى إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، بعد الإصابة التى تعرض لها يوم الأحد الماضى فى مباراة نهضة بركان المغربى بنهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى توج الفريق الأبيض بلقبها.

ويأتى توجه مسئولو نادى الزمالك، بسفر أحمد حمدى إلى ألمانيا عقب تعرضه للإصابة، من أجل الخضوع للجراحة والعودة سريعا للملاعب.

من جانبه كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التى خضع لها أحمد حمدى لاعب الوسط، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة نهضة بركان المغربى الأخيرة فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.