شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة الجيزة تحتفل بختام الموسم الكروى فى ملاعب نادى الزمالك (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت منطقة الجيزة لكرة القدم بختام للموسم الرياضي 2023/2024 في ملاعب نادى الزمالك، بتكريم الفرق الفائزة ببطولات المنطقة، وكذلك اللاعبين المميزين في مختلف المنافسات والأعمار.

وقام جمال العقاد، نائب المدير التنفيذي لمنطقة الجيزة، ومحمد حلمى رئيس قطاع الناشئين بالزمالك بتسليم الجوائز والدروع للفرق الفائزة والنجوم المكرمين، وسط حضور كبير لأهالى اللاعبين والبراعم.



الزمالك بطل مسابقة 2012



وحضر الاحتفالية أسامة يوسف نقيب المهن الرياضية بالجيزة رئيس اللجنة الفنية بمنطقة الجيزة، ومحمد مصطفى مميس مدير قطاع البراعم بنادى الزمالك، وصالح عبد الحميد مدير لجنة المسابقات، وخالد كمال رئيس لجنة البراعم ومنسق عام المنتخبات، وعاطف الأيوبي مقرر مسابقات البراعم ومدير منتخبات البراعم، ومحمد كمال رئيس لجنة مسابقات الناشئين، وشريف ماهر وكابتن إيهاب عبد الخالق أعضاء لجنة البراعم، ومصطفى نجم لاعب نادى الزمالك الأسبق.



ختام الموسم الكروى فى منطقة الجيزة 1



براعم منطقة الجيزة 2



براعم منطقة الجيزة 2



ختام موسم منطقة الجيزة



مميس مدير براعم الزمالك



مهرجان ختام منافسات الجيزة



أدهم الأيوبى لاعب الزمالك 2012



العقاد ويوسف ومميس وصالح والايوبى وتكريم الفائزين فى حفل الجيزة



المكرمين فى منطقة الجيزة



براعم الجيزة 6



براعم الجيزة 7



براعم الزمالك 1



براعم الزمالك 2



الزمالك بقيادة أحمد زكريا وعبد الرحمن



براعم الزمالك 6



براعم الطالبية



براعم منطقة الجيزة 2



تكريم حكام الجيزة



حفل الجيزة 9



حفل الجيزة 10