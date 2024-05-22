شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات أمم أفريقيا للساق الواحدة راحة اليوم من المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل اليوم الأربعاء، منتخبات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، والتي تقام في الفترة من 19 حتى 27 مايو الجارى بملاعب القطامية ببتروسبورت برعاية شركة ستادات ، على راحة من المنافسات ، على أن تستأنف المباريات غدا الجمعة.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة و هي كل من: جامبيا، سنغال، سيراليون، الجزائر، كينيا، المغرب، بوروندي، غانا، أوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبيريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

يذكر أن المنتخبات المشاركة فى البطولة مقسمين إلى 4 مجموعات، يصعد من كل مجموعة، الأول والثانى.

تضم المجموعة الأولى مصر ونيجيريا وبورندى، وتضم المجموعة الثانية ليبيريا والمغرب واوغندا، والمجموعة الثالثة غانا، كينيا، جامبيا، الجزائر، وعلى مستوى المجموعة الرابعة أنجولا، تنزانيا، وسيراليون

ويتكون المنتخب الوطني من 15 لاعبا وهم :

في حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد.

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد ، إبراهيم علي، أحمد محمد.

خط الوسط :محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن .

الهجوم : حسني امبارك، عبد الله مصطفي ، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشوف اسماعيل إبراهيم.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف محمود أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتور منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ورئاسة الاستاذ محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة و استاذة سارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة واستاذ خالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة