شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر استعداداته لمواجهة نادي الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

واستعان الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف، بمباراتي نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، وذلك لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض قبل اللقاء المرتقب بين مودرن فيوتشر والزمالك في الدوري.

وتوج نادي الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الفريق المغربي في القاهرة بهدف نظيف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.