بعد قرار اعتزاله.. توني كروس يدخل قائمة المرشحين للكرة الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - دخل النجم الألماني توني كروس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية أفضل لاعب في العالم للعام الحالي، وذلك بعد إعلانه الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم انه في آخر تحديث للمرشحين للتتويج بالكرة الذهبية عن العام الحالي، دخل توني كروس بقوة بعد قرار اعتزاله كرة القدم نهائيًا عقب انتهاء بطولة بعد اليورو أمم أوروبا.

وذكرت التقارير أنن توني كروس بات في المركز الثالث بـ13 %، بعد الثنائي فينيسيوس جونيور و بيلينجهام المتواجدان في المركزين الأول والثاني.

وجاءت قائمة المرشحن للكرة الذهبية كالأتي:

1 - فينيسيوس جونيور بـ 33 %

2 - بيلينغهام بـ 21 %

3 – توني كروس بـ13 %

4 – كيليان مبابي بـ 9 %

5 - هاري كين بـ 9 %