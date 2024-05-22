أن بي ايه: سلتيكس يفوز على بايسرز بعد التمديد

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : احتاج بوسطن سلتيكس إلى التمديد للفوز على ضيفه إنديانا بايسرز 133 128 الثلاثاء وتقدم عليه 1 0 في افتتاح سلسلة نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وفرض جايلن براون نفسه نجماً في صفوف سلتيكس اذ بعدما سجل رمية ثلاثية قاتلة قبل 6.1 ثوانٍ من النهاية ليعادل الكفة 117 117 ويفرض التمديد، أعاد السيناريو ذاته قبل نهاية الشوط الإضافي وقاد فريقه للفوز منهياً اللقاء مع 26 نقطة و7 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وخطف براون الأضواء من زميله جايسون تايتوم الذي كان أفضل مسجّل في المباراة برصيد 36 نقطة، منها 10 بعد التمديد، أضاف إليها 12 متابعة و4 تمريرات حاسمة، فيما ساهم جرو هوليداي بـ 28 نقطة.

ورغم خروجه بانتصار ثمين، لم يكن براون سعيدا بأداء فريقه على ملعبه "تي دي غاردن" بعد قرابة اسبوع من الراحة عقب فوزه السهل على كليفلاند كافالييرز 4 1 في الدور السابق.

قال براون الذي خاض مباراة كل النجوم ثلاث مرات "هناك الكثير من التأرجح في الأداء، لا أعتقد أننا قدّمنا أفضل ما لدينا".

وتابع "كدنا نخسر المباراة على أرضنا. لذلك علينا أن نخرج ونصبح أفضل".

في المقابل، برز في صفوف بايسرز الذي قلّص تأخره بفارق كبير مرات عدة خلال المباراة، تايريز هاليبورتون مع 25 نقطة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 24 نقطة و7 تمريرات حاسمة و12 متابعة ومايلز تورنر 23 نقطة و10 متابعات.