الأهلي يفرض حالة الطوارئ قبل لنهائي الافريقي وكولر يحدد بديل معلول

ياسر رشاد - القاهرة - رفع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حالة الطوارئ للدرجة القصوي، استعدادا لاياب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجي التونسي يوم السبت القادم باستاد القاهرة الدولي.

وعقد الخطيب عدة اجتماعات مع مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بقيادة سعد شلبي، لمراجعة خطة تنظيم مباراة النهائي الافريقي، والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بحضور مسؤولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم والرياضة المصرية والبعثة الرسمية لفريق الترجي، وإجراءات مراسم التتويج، لتقديم صورة تليق بقيمة القلعة الحمراء والكرة المصرية.

وتلقي الأهلي خلال الساعات الماضية تحذيرات من الكاف من تكرار حالة الفوضي التي ظهرت خلال مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، في ظل احتمالية حضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا.

ويتراس الخطيب وفد الأهلي لاستقبال بعثة الترجي التونسي المقرر وصولها للقاهرة اليوم الأربعاء، بما يعكس العلاقة الوطيدة بين الناديين والعلاقة التاريخية بينهما والتي ستظل اكبر من مليحة أي مباراة.

وكلف الخطيب لجنة الإشراف على تنظيم النهائي الافريقي بعقد عد من الاجتماعات مع هيئة استاد القاهرة والجهات المشاركة في التنظيم، لوضع جميع التصورات و السيناريوهات لكافة تفاصيل اليوم منذ فتح باب الاستاد لحضور الجماهير وحتى انتهاء مراسم التتويج ومغادرة جميع أفراد المنظومة.

الأهلي يستقر على تجديد عقد معلول

ومن ناحية أخرى، حصلت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على الضوء الاخضر من محمود الخطيب المشرف العام على الكرة، بتجديد عقد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، تقديرا لعطاءه ومسيرته مع المميزة مع النادي.

ويغيب معلول عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و6 شهور، وفقا لاستجابته للعلاج وبرنامج التأهيلي المخصص له، بعد نجاح الجراحة التي خضع لها في القاهرة، وكشف وجود قطع جزئي في وتر اكيلس مما قلص فترة الغياب.

واستقرت إدارة النادي على التجديد لمعلول لمدة موسم واحد، مع إمكانية إضافة موسم اخر وفقا لشروط محددة وفقا للاتفاق بين الطرفين.

ويحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ملف خليفة معلول، بعد الانتهاء من خوض النهائي الافريقي، وذلك خلال اجتماعه مع لجنة التخطيط التي وضع قائمة مختصرة بأسماء اللاعبين المرشحين للتعاقد معهم في الموسم الجديد.

في الوقت الذي استقر فيه بشكل كبير على استمرار كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر، بعد ظهورها بأداء حيد في لقاء الذهاب برادس، وعدم التسرع في مشاركة احمد نبيل كوكا العائد من الإصابة مؤخراً.

واستانف الفريق تدريباته أمس الثلاثاء، بمقر النادي بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة لمدة 48 ساعة التي منح كولر للاعبين، بعد العودة من رحلة تونس والتعادل مع الترجي سلبيا بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس.

وعقد خالد بيبو مدير الكرة بالاهلي، جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق، لاحتواء غضبه من الغياب عن المشاركة في لقاء الذهاب أمام الترجي، مؤكدا أنه أحد الأوراق المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني ويحب أن يكون جاهزا للاستعانة به في أي وقت.