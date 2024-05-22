الإسماعيلي يطالب رابطة الأندية بتعديل موعد لقاء البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن خطاب رسمي إلى رابطة الأندية من أجل تعديل موعد مباراتها ضد البنك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في الرابعة عصر يوم الأحد القادم بالجولة ٢٥ ببطولة الدوري الممتاز والتي تقام باستاد القاهرة الدولي .

وطالب الإسماعيلي خلال خطابه رابطة الأندية بتعديل موعد المباراة لتكون مساءا بدلا من الرابعة عصراً وذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو .

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي بشكل قوي وخاض الفريق مباراة ودية أمام المريخ السوداني بالبدلاء يوم الإثنين وتعادل 3/3 .

وشارك في المباراة اللاعبون المستبعدون والبدلاء، معهم بعض الناشئين، وذلك بناء على رغبة الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال بتجهيز جميع لاعبيه للرسميات المقبلة. وسجل ثلاثية الدراويش خلال مباراة كل من حسن صابر وحمادة صلاح وعصام صبحي.

ومن المقرر عودة محمد نصر لقائمة الاسماعيلي لمباراة البنك الاهلي بعد تنفيذ القرار بالايقاف ل ٤ مباريات بعد تعرضه للطرد في مباراة الأهلي ببطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، وذلك بسبب اعتراضه على حكم المباراة. ، ومحمد مخلوف يعود ايضا بعد الإيقاف مباراة لتراكم الانذارات .

بينما يغيب عن اللقاء نادر فرج وعبد الرحمن مجدي للإيقاف.

وحرص جلال على عقد جلسه مع لاعبي الإسماعيلي خلال التدريبات وعمل المدرب على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الفريق خلال لقاء بيراميدز وطالبهم بنسيانها والتركيز في الفترة القادمة .

كما طالب جلال من جهازه المعاون تجهيز تقرير كامل عن البنك الأهلي واللاعبين المحتمل مشاركتهم في اللقاء والغائبين أمام الإسماعيلي.

كما قام المدرب بمشاهدة اخر مباريات البنك الأهلي للوقوف على نقاط قوة وضعف الفريق قبل لقاء يوم الأحد.