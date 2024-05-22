جماهير الزمالك وراء اختيار ملعب الجبل الأخضر للقاء مودرن فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - تقرر نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع مودرن فيوتشر المقرره غدا الخميس فى الجوله ال٢٤ لبطولة الدوري الممتاز إلى ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر بعد أن كانت فى استاد القاهره الدولي وذلك نظرا لطلب الإتحاد الإفريقى لكرة القدم استلام ملعب الاستاد قبل لقاء الأهلى والترجي التونسي فى نهائى دوري الأبطال قبلها بيومين.

ورغم أن هناك عدة ملاعب عرضت على نادى الزمالك بصفته صاحب الأرض منها بتروسبورت وبرج العرب والسلام إلا أنه إختار ملعب المقاولون لأنه الوحيد المسموح به حضور الجماهير وتم استبعاد برج العرب خاصة أن الزمالك سيلعب عليه يوم الأحد المقبل مع الإتحاد السكندري كما أن ملعب السلام هو ملعب مودرن فيوتشر ويسعى مجلس الإدارة لتكون المباراة تكريم للجماهير التى ساندت الفريق وساهمت فى فوزه ببطولة كأس الكونفدراليه.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة لاعب الوسط خلال مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وهى عبارة عن شد في عضلة السمانة وفضل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني استبدال اللاعب في مباراة نهضة بركان بالأمس لعدم تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يغيب اللاعبان عن لقاء الغد ومرشح أن يشارك بدلا منهما أشرف روقا ويوسف أوباما.

ويؤدى الفريق مرانه الأخير بملعب النادى بعده يختار المدير الفني ٢٠ لاعبا للدخول فى معسكر مغلقا بأحد فنادق مصر الجديده استعدادا للقاء مودرن فيوتشر.

على صعيد أخر يعقد مجلس إدارة الزمالك جلسه وديه اليوم برئاسة حسين لبيب يبحث خلالها أزمة إيقاف القيد الذى صدر بحق النادى وكان آخرها بسبب مستحقات المدرب المساعد للبرتغالى فيريرا روي أجواش حيث من المقرر أن يتم التواصل معه لمنحه باقى مستحقاته التى تبلغ ٥٠ ألف دولار بعد ان يحصل النادى على مكافأة الفوز بالكونفدرالية وتبلغ ٢ مليون دولار كما سيتم بذل محاولات أخرى مع وكيل المغربى خالد بوطيب لجدولة مستحقاته بهدف رفع إيقاف القيد قبل فترة الانتقالات الصيفية