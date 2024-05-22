الزمالك: الكاف المسؤول عن تنظيم نهائي الكونفدرالية ونتمنى مواجهة الأهلي في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، المسؤول عن تنظيم إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، على ستاد القاهرة الدولي ضد نهضة بركان المغربي.

وقال شكري في تصريحات عبر برنامج "+90" على قناة النهار: "خطاب الكاف بشأن تنظيم النهائي، به اعتراف أنه هو المسؤول عن تنظيم المباراة، والزمالك هو الطرف الأكثر تضررًا من هذه الأزمة والدليل على ذلك أنهم يحاولوا تدارك هذه الأزمات في مواجهة الأهلي المقبلة".

وأضاف: "أتمنى من الجميع أن يتركنا نفرح بالكونفدرالية، ومش كل حاجه أزمات أزمات الجماهير محتاجه تفرح وهذا حق مشروع، ولا أعلم لماذا يحدث معنا ذلك، ونتمنى فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، لأنه ناد مصري وهذه رياضة ولابد وأن تسود هذه الروح دائمًا ونلتقي في السوبر الإفريقي".