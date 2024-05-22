شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يحرم حسام حسن من ضم نجم الزمالك لمعسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي التنازل عن أي لاعب من لاعبيه في المعسكر المقبل، لصالح المنتخب الأول، في ظل الاستعداد المكثف للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها الصيف الجاري في باريس.

وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول يرغب في ضم محمد شحاتة نجم الزمالك لقائمة المنتخب الأول في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب، لكن ميكالي يصر على خوض المعسكر المقبل بكامل نجومه.

واستدعى ميكالي ثلاثة لاعبين محترفين لمعسكر يونيو المقبل وهم، عمر فايد لاعب نوفي ستار الصربي، ومصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ وبلال مظهر لاعب باناثينايكوس.

كما اتفق اتحاد الكرة على مباراة ودية للمنتخب الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، أمام أوكرانيا فى فرنسا خلال شهر يوليو المقبل، فى ختام الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.

ومازال اتحاد الكرة يبحث عن مباريات ودية للمنتخب الأولمبى خلال شهر يونيو المقبل، خاصة بعد تعثر مواجهة الأرجنتين واليابان وديا.