شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح على معلول حرية التأهيل خارج مصر بعد جراحة أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على ترك أمر تحديد المكان الذي سيخوض فيه التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر عملية التأهيل وتخييره بين أداء مرحلة التأهيل داخل مصر أو الخارج سواء في أوروبا أو أحد الدول العربية، بعد إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع جزئي خلال مشاركته في أول 5 دقائق بمباراة فريقه أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخرج ويشارك كريم فؤاد بدلا منه، ويغيب لفترة تتحدد في وقت لاحق بعد بدء اللاعب التونسي مرحلة التأهيل والتي لن تقل عن ثلاثة أو أربعة أشهر.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول أن علي معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح الاثنين بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.

على صعيد أخر ، يُجهّز مسئولو النادي استقبالا خاصا لبعثة الترجي التونسي فى مطار القاهرة خلال وصولها لخوض مباراة الفريقين، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.

وأشاد مسئولو الاهلى باستقبال إدارة الترجي ببعثة الأحمر في تونس، حيث حرص حمدي المؤدب رئيس الترجي ومعه وفد من مسئولى النادي التونسي على استقبال بعثة الأهلي في مطار قرطاج، بجانب توفير كل سُبل الدعم والمساندة للبعثة الأهلاوية خلال تواجدها في تونس.