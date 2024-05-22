شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطمئن على مصابى الزمالك قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على الإطمئنان على مصابى الفريق، خاصة أحمد حمدى، الذى تعرض للإصابة خلال مباراة نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية.

ويعانى الزمالك من عدة إصابات على ر أسها أحمد حمدى، فيما يخص محمد شحاتة فيعانى من شد في السمانة ، وبالنسبة لمحمود عبد الرازق شيكابالا فيعانى من إصابة صعبة في منشأ العضلة الأمامية ويحتاج من أسبوعين إلى 3 أسابيع للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر غدا الخميس فى الجولة الرابعة و العشرون من بطولة الدورى، باللقاء الذى يقام باستاد المقاولون العرب بعد نقل المباراة من ستاد القاهرة ، نظرا لإقامة نهائى دورى الابطال بين الاهلى والترجى التونسى على ستاد القاهرة.