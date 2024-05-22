شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي على رأس قائمة منتخب مصر رغم عدم المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، بضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لقائمة المنتخب في المعسكر الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات المونديال.

ورغم أن حسام حسن وضع بند المشاركة أساسيا لضم أي لاعب للمنتخب، لكنه استثنى من هذا البند الشناوي الذي يمثل قيمة كبيرة في المنتخب، كما أن استبعاده جاء بسبب منح الفرصة كاملة للحارس الشاب مصطفى شوبير.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو، حيث يستضيف منتخب بوركينا فاسو6 يونيو بالقاهرة فى إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما يواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو بملعب الأخير.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وجيبوتي، وبعد انتهاء أول جولتين يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على جيبوتي بسداسية دون رد، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.

وتسافر بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام حسن، إلى غينيا الاستوائية 7 يونيو المقبل لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على متن طائرة خاصة فى ظل ضيق الوقت بين مباراتي غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.