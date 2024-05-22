شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات من كبار الأهلي لتحفيز اللاعبين قبل إياب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص اللاعبون الكبار داخل الأهلي في مقدمتهم ، محمد الشناوي ورامي ربيعة وعمرو السولية وعلي معلول وأفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا على عقد جلسات تحفيزية مع اللاعبين من أجل الشد من أزرهم ورفع روحهم المعنوية والتأكيد على أهمية الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية، من أجل صناعة مجد جديد سواء للاعبين القدامى أو اللاعبين الجدد الذين لم يسبق لهم التتويج بلقب البطولة القارية من قبل ويحلمون بحصد لقب الأميرة السمراء للمرة الأولى في تاريخهم.

وطالب اللاعبون الكبار بالأهلي كل اللاعبين ببذل أقصى مجهود من أجل حسم اللقب، لاسيما وأن مباراة الإياب ستقام على أرضهم ووسط جمهورهم في استاد القاهرة الذي سيمتلأ بجمهور الأهلي ومن الصعب أن يعودوا إلى منازلهم حزينين.

كما حث اللاعبون الكبار زملائهم على ضرورة تحقيق اللقب الإفريقي لحصد النجمة الثانية عشرة والاقتراب من رقم الجيل الذهبي الذي حقق بطولة إفريقيا 5 مرات، بينما حقق الجيل الحالي البطولة القارية 3 مرات وتفصله 90 دقيقة عن اللقب الرابع في تاريخه، ويتقلص الفارق مع الجيل الذهبي إلى بطولة وحيدة.،

على صعيد أخر ، يُجهّز مسئولو الأهلي استقبالا خاصا لبعثة الترجي التونسي فى مطار القاهرة خلال وصولها اليوم ،الأربعاء، لخوض مباراة الفريقين، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.

وأشاد مسئولو الاهلى باستقبال إدارة الترجي ببعثة الأحمر في تونس، حيث حرص حمدي المؤدب رئيس الترجي ومعه وفد من مسئولى النادي التونسي على استقبال بعثة الأهلي في مطار قرطاج، بجانب توفير كل سُبل الدعم والمساندة للبعثة الأهلاوية خلال تواجدها في تونس.