شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ خطوات إنهاء أزمة إيقاف القيد بعد حصد الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب خطوات إنهاء أزمة إيقاف القيد التي تم توقيعها على الفريق لمدة 3 فترات، من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، وبسبب مستحقات روى أجواش مساعد البرتغالى فيريرا مدرب الفريق السابق، سيتم إنهاؤها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع أن مستحقات روى أجواش تبلغ 26 ألف دولار فقط، وكان من المقرر سدادها نهاية أبريل الماضى، إلا أن انشغال الفريق في الترتيب لبطولة الكونفدرالية ، والسفر الى المغرب في مباراة ذهاب النهائي حال دون ذلك.

وأضاف سالم أنه سيتم سداد المستحقات خلال أيام قليلة وإنهاءالأزمة بشكل كامل .

وفيما يخص أزمة بو طيب قال حسين لبيب رئيس النادى أن الأزمة سيتم حلها قريباً من أجل التعاقد مع صفقات قوية فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وخلال أيام هناك مفاجأة سارة لجمهور الزمالك .

وكان مجلس الزمالك قد أرجأ أي ملفات تخص أزمة القيد أو مستحقات أوتجديد عقود للاعبين لبعد بطولة الكونفدرالية، لفرض مزيد من التركيز، وهو ما تم بالفعل حيث توج الفريق باللقب الأفريقي على حساب نهضة بركان بإستاد القاهرة، بعد الهدف الذى سجله أحمد حمدى لاعب الأبيض.