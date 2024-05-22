شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة ينفض غبار 15 سنة مظاليم قبل انطلاق رحلة العودة إلى الأضواء والشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أحلام العودة إلى الأضواء والشهرة تداعب نادي الترسانة "شواكيش" الكرة المصرية، لمرافقة غزل المحلة وبتروجت فى الموسم الجديد بدوري NILe، غير أن الطريق للحصول على تلك التذكرة المتبقية يتطلب حسم مواجهات قوية في دورة الترقي الرباعية التى تنطلق اليوم الأربعاء.

ويلتقي نادي الترسانة مع حرس الحدود في أولى مواجهات دورة الترقي، والتي تضم أيضاً فريقي سبورتنج ومنتخب السويس.

ويعد نادي الترسانة أحد أهم وأعرق الأندية المصرية والتي لها من باع طويل في الدوري الممتاز لما يمتلكه من ألقاب تفوق بها علي الكثير من الأندية المصرية، شواكيش ميت عقبة هبطت الي دوري المظاليم دوري القسم الثاني منذ 15 عاما ولم تستطع العودة مرة أخرى للممتاز.

وللشواكيش باع طويل منذ نشأته عام 1921 علي يد الإنجليزي سلاوتر حيث حصل علي 10 بطولات منها الدوري الممتاز منذ ظهوره لأول مره في موسم 48-49، وشارك الترسانه في 48 موسم في الدوري الممتاز - أربعه مواسم منهم لم تكتمل، حصل خلالها علي الدوري موسم 1962-63 ولقب الوصيف في 5 مواسم.

حصل نادي الترسانه علي بطوله الدوري موسم 1962/63 بقياده المدير الفني كمال الشيوي، وحصل الفريق علي مكافئة الفوز بالدوري بواقع 15 جنيهاً لكل لاعب، ويعتبر موسم 2009 هو آخر موسم للشواكيش بدوري الأضواء والشهرة حيث هبط الترسانة بعدها إلى القسم الثاني ولم يعد حتى الآن.