شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف الشكل الجديد لمراسم جوائز نهائي أفريقيا بعد أحداث الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن نية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير ونقل مراسم تسليم جوائز المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا التي تجمع الأهلي والترجي التونسي مساء السبت المقبل في إياب نهائي البطولة القارية.

قال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت اف ام: "بناء على ما حدث خلال مراسم تسليم جوائز نهائي كأس الكونفيدرالية، قرر الكاف تغيير مراسم تسليم الكأس في دوري الأبطال وتم نقل تسليم الميداليات في أرض الملعب، وهناك مكان ما بين المقصورة الرئيسية والأمامية بها ممر سيتم إفراغه، وسيتم فيها تسليم الكأس وهو المراسم التي كانت متبعة من قبل".



أوضح أن هناك اجتماع تنسيقي بين الأهلي والكاف واتحاد الكرة للاتفاق على الأمور التنظيمية مثل مراسم التتويج ودخول كبار الزوار، وكاف لديه أمل أن الشكل يكون للأفضل.

شدد على أن الزمالك قرر تشكيل لجنة لمعرفة أسباب سوء تنظيم نهائي الكونفيدرالية، وهو أمر جيد وأتمنى أن يخرج ويقول كان هناك أخطاء ونعد بتلافي هذه الأخطاء في المستقبل، لأن هدفنا النجاح