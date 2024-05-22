شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أزمة رمضان صبحي مع المنشطات لم تنته.. وهناك انفراجة متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز مع وكالة كشف المنشطات لم تنته حتى الآن، والأمر لا يزال يتم دراسته .

قال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت اف ام: "الأمر يميل لكفة رمضان صبحي لأن هناك أخطاء إدارية في اتخاذ العينة الخاصة به، وفي حالة وجود أخطاء يفسر الأمر لصالح الرياضي، ورمضان يقدم مستويات طيبة مع بيراميدز في الفترة الأخيرة".

وأوضح أن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز وقع عقدا جديدا مع ناديه وينتظر الوقت المناسب للإعلان عن تجديد عقده، كما أن علي جبر يتواجد في ألمانيا للعلاج ويمكث هناك 10 أيام وفقا لما أكده الدكتور مصطفى المنيري طبيب الفريق.

في سياق جديد، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على ضم رمضان صبحى لقائمة المنتخب لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، لتعويض غياب عمر مرموش الذى يغيب لإجراء عملية جراحية في أحد أصبع اليد خلال فترة المعسكر.

وتأكد الجهاز الفني للمنتخب من جاهزية محمود حسن تريزيجيه ولحاقه بمباراتى الفراعنة أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وهو ما جعل الجهاز الفني يتنفس الصعداء لاسيما أن هناك العديد من الغيابات في المعسكر المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو، حيث يستضيف منتخب بوركينا فاسو6 يونيو بالقاهرة فى إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما يواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو بملعب الأخير.