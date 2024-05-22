باير ليفركوزن ضد أتالانتا.. الاسباني يحلم بكتابة تاريخ جديد مع الالمان

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض تشابي ألنسو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي باير ليفركوزن مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره أتالانتا، مساء اليوم، التى تجمع الفريقين، بنهائي الدوري الاوروبي.

ويأمل الاسباني مدرب باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني (بوندسليجا)، في مواصلة كتابة التاريخ، والاقتراب خطوة أخرى نحو تحقيق ثلاثية تاريخية، عندما يواجه فريق أتالانتا الإيطالي اليوم الأربعاء في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتوج ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو بلقب البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه بدون تلقي أي هزيمة بالدوري، حيث تفوق على شتوتجارت صاحب المركز الثاني، بفارق 17 نقطة.

وخلال هذا الموسم خاض ليفركوزن 51 مباراة بكافة البطولات ولم يتلق أي هزيمة.

ولفترة طويلة، كان يتم وصف فريق ليفركوزن الذي حل وصيفا في البوندسليجا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا موسم 2001 / 2002 بلقب “نيفركوزين” (أي الفريق الذي لا يفوز أبدا)، لكن هذا العام، تمكن الفريق من تغيير هذا الاسم بعد فوزه بلقب البوندسليجا وتأهله لنهائي الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

وعلى الجانب الآخر، سيسعى فريق أتالانتا، الذي تأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي الدوري الأوروبي، للتتويج باللقب ومصالحة جماهيره بعدما فشل في التتويج بلقب كأس إيطاليا بعد الخسارة أمام يوفنتوس.

وكانت آخر مواجهة جمعت أتالانتا وليفركوزن في الدوري الأوروبي في موسم 2021 / 2022 ، حيث فاز أتالانتا 3 / 2 على أرضه قبل أن يخسر بهدف واحد بعد أسبوع واحد في ألمانيا.

وأصبح فريق أتالانتا الفريق الإيطالي الحادي عشر الذي يصل إلى نهائي بطولة قارية، وبإمكانه أن يصبح أول فريق إيطالي يفوز بلقب الدوري الأوروبي، حال فوزه في مباراة اليوم.