ناشئات الصيد تهزمن الشيخ زايد فى كأس منطقة الجيزة لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ١٣ سنه ( أ ) ناشئات كرة السله بصيد الدقي الفوز علي نظيره فريق تحت ١٤ سنه ( ب ) نادي الشيخ زايد بنتيجة 35/20 ضمن منافسات بطولة كأس منطقة الجيزة لكرة السلة.



ضمت قائمة الفريق كلا من اللاعبات ليلى اسماعيل، ليلي همام، كرمة الحملى ، دليله القطان، عاليا العبد، فريده العبد، جني ابو السعود، عالية صلاح، فاتيما سعفان، جايدا مهران، لامار الحديدي، فاطمة هاني، فيروز عبده،زينة محمد عصام،جيداء طارق، علياء خالد، لوجين مصطفي، خديجة مصطفي، لي لي عمرو.



الجهاز الفني والاداري .. محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، عماد السيد مدير فني قطاع السيدات، مصطفي البوشي مدرب الفريق، دعاء لبيب اداري الفريق، الدكتورة رؤيا شاكر طبيبة، خدمات معاونه عبدالمجيد خالد.