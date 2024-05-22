ليفركوزن يسعى لتحقيق حلمه الأوروبي الغائب من 36 عاما

ياسر رشاد - القاهرة - يحلم فريق باير ليفركوزن فى تكرار لقب بطولة الدوري الاوروبي الثاني له فى تاريخه، بعدما توج باللقب سنة 1988 لاول مرة فى تاريخه، عندما يلتقي أتالانتا مساء اليوم، في اللقاء الذى يجمع بين الفريقين بنهائي بطولة الدوري الاوروبي.

وسبق وتقابل الفريقان موسم 2022 فى دور الـ 16 من بطولة الدوري الاوروبي وحسمها فريق أتالانتا ذهابا ( 3 ـ 2) وايابا بنتيجة( 1 ـ صفر).

تشكيل بايرن ليفركوزين المتوقع في نهائي الدوري الاوروبي

حراسة المرمى: ماتي كوفاش.

خط الدفاع: بييرو هينكابي، جوناثان تاه، إدموند فيصل تابسوبا.

خط الوسط: أليكس جريمالدو، جرانيت تشاكا، إسيكييل بالاسيوس، جيريمي فريمبونج.

خط الهجوم: آدم هلوزيك، جوناس هوفمان، أمين عدلي.

تشكيل أتالانتا المتوقع ضد باير ليفركوزن في نهائي الدورؤي الاوروبي

حراسة المرمى: خوان أجوستين موسو.

خط الدفاع: مارتن دي رون، إيزاك هين، بيرات ديمسيتي.

خط الوسط: ماتيو روجيري، تيون كووبميينيرز، إيدرسون، دافيد زاباوكوستا.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، شارل دي كيليتير، جيانلوكا سكاماكا.