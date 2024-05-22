أيمن الشريعي يكشف بنود عقد زياد كمال مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن عقد زياد كمال للإنتقال إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، حيث يمتلك 6 أو 7 بنود للإستفادة والحصول على إمتيازات مادية.



وأضاف الشريعي: "زياد كمال حاليا يلعب لنادي الزمالك حيث ينافس الفريق الأبيض على البطولات منها بطولة الدوري الممتاز، لذلك هناك بعض التحفيزات له للتألق والظهور بشكل جيد ".



وأضاف أيمن الشريعي: "لم أقبل بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإعتماد فريق الأهلي بطلا لبطولة الدوري مواليد 2003 وسأقوم بتصعيد الأمر خلال المرحلة المقبلة ".