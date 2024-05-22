"مجرد لعبة".. ياسين لبحيري يوجه رسالة إلى نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه ياسين لبحيري لاعب نهضة المغربي، رسالة شكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب بيانه الأخير له.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا مساء أمس، يشكر فيه ياسين، عقب موقفه مع دونجا في النهائي.

وكتب لبحيري عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام": "أصدقائي و أحبابي في الله يعجز اللسان ومعه تختلط الأحاسيس كي أرد على فيض مشاعر الحب الجارف الذي غمرتموني إياه، التقدير موصول لإدارة نادي الزمالك على رسالة شكرهم وتقديرهم الكبير، و لكافة أطياف النادي وفصائله".

وأضاف: "فما فعلته مع اللاعب والصديق عماد دونجا هو واجب يمليه الضمير والإنسانية لأنها مجرد لعبة وروح المنافسة تطبع بهكذا قيم وتصرفات، شكراً للشاكرين والمتفاعلين ومن ارتقوا باللقطة لمكانها الصحيح أقصد مكانة الروح الرياضية والإنسانية ممتن لكم، محبكم في الله ياسين".

وشهدت مباراة الزمالك ونهضة بركان، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، لقطة إنسانية من لاعب نهضة بركان، بتدخله لمنع سقوط دونجا لاعب الأبيض.