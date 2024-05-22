تعرف على حكام أولى جولات الترقي المؤهل للدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، عن حكام مباريات اليوم الأربعاء، ضمن أولى مواجهات دور الترقي المؤهل للدوري الممتاز، وتضم المجموعة 4 فرق وهم حرس الحدود، وسبورتنج، ومنتخب السويس، والترسانة، فريق صاحب المركز الثالث بدوري المحترفين، و3 فرق أوائل دوري القسم الثاني ب.

الترسانه × حرس الحدود

يدير اللقاء الدولي محمود البنا، حكما للساحة، ويعاونه كلا من محمد محمود لطفي، مساعد أول، هشام الدسوقي، مساعد ثاني، محمود وفا، حكما رابعا، ويقام اللقاء على ملعب نادي الترسانه، على ستاد حرس الحدود ، في إطار منافسات الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز .

سبورتينج × منتخب السويس

ويدير مباراة سبورتنج ومنتخب السويس محمد سلامة حكم الساحة، ويعاونه كلا من الدولي سمير جمال، مساعد أول، وهاني خيري، مساعد ثاني، ومحمد العتباني حكما رابعا، على ستاد حرس الحدود ، في إطار منافسات الجولة الأولى للدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

وتقام الدورة الرباعية بنظام دوري من دورين، ويصعد الفريق صاحب المركز الأول إلى الدوري الممتاز، وفي حالة التساوي في النقاط يتم اللجوء أولا إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، وقد يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة حال التساوي.

من ناحية أخرى طالب مسئولو أندية الترقى من اتحاد الكرة بضرورة حضور الجماهير لمباريات الدورة حتى يستفاد الأندية الجماهيرية من الحضور الجماهيري لمبارياتها أثناء الدورة .

وطالب مسئولو منتخب السويس والترسانة بضرورة عودة الجماهير للملاعب خاصة بعد موافقة الدولة على عودة الجماهير للملاعب بدورى نايل وهو ما يسهل الأمر على الجميع خلال الفترة المقبلة وسط النداءات القوية من المسئولين لإعادة الأمور لنصابها .