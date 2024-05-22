لاعبو الأهلي يتحدثون لوسائل الإعلام قبل مران اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يتحدث لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لوسائل الإعلام المختلفة في السابعة من مساء اليوم الأربعاء قبل بداية المران.

ومن المقرر إجراء لقاءات مع ثلاثة من لاعبي الأهلي، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي "كاف" وذلك قبل بداية المران.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رداس.

الخطيب يستقبل بعثة الترجي في القاهرة

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد عقد عدة اجتماعات مؤخرا للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة العودة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي الشقيق.

جاء في مقدمة الاجتماع الأول والذي جرى بحضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وجمال جبر مدير الإعلام، مناقشة الاستقبال الخاص بفريق الترجي التونسي عند وصوله القاهرة اليوم الأربعاء.

وتحدث محمود الخطيب عن الاستقبال والذي لا بد أن يليق بنادي الترجي والعلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الأهلي على مر الأجيال، وتقرر أن يكون محمود الخطيب على رأس وفد النادي الذي سوف يستقبل فريق الترجي بمطار القاهرة.

وكلف رئيس النادي الدكتور سعد شلبي والكابتن سمير عدلي وجمال جبر بكافة الترتيبات اللازمة، والتأكيد على الترحاب بنادي الترجي التونسي الشقيق في بلده الثاني مصر، وبيته النادي الأهلي، وأن يكون الاستقبال طيبًا ويعكس العلاقة الوطيدة بين الناديين، وكذا الترحيب بالجماهير التونسية في القاهرة، خاصة وأن العلاقة التاريخية بين الأهلي والترجي سوف تظل أكبر من نتيجة أي مباراة في كرة القدم.

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