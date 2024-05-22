فليك يتلقى عرضا من تشيلسي.. موقف المدرب الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - قدم نادي تشيلسي عرضا للمدرب الألماني هانزي فليك المدير الفني السابق لـ بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا لقيادة البلوز في الموسم المقبل.

وكان تشيلسي أكد في بيانه الرسمي أمس الثلاثاء، رحيل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بعد موسم مع البلوز، بعدما أبدى النادي اللندني رغبته في عدم استمراره.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فليك رفض تدريب تشيلسي بعدما قدم إليه عرضا لتدريب البلوز، لافتة إلى أن المدرب الألماني مازال يرغب في تدريب برشلونة في الموسم الكروي المقبل.

وبات مستقبل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في خطر بعد تصريحاته التي انتقد فيها إدارة النادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا حول تدعيم البارسا.

وتابعت التقارير أن فليك يترقب برشلونة الذي يرغب في حسم مصير تشافي بعد مباراة إشبيلية الأخيرة يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإسباني.

