ياسين لبحيري منقذ دونجا يعلق على ردود أفعال جماهير الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب ياسين لبحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي، عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الواسعة من جماهير الزمالك، بعد تصرفه النبيل بإنقاذ لاعب الأبيض نبيل عماد "دونجا" من السقوط على رأسه وحمايته من إمكانية تعرضه لإصابة خطيرة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان ياسين لبحيري قد تدخل في لحظة حاسمة خلال المباراة، لمنع نبيل عماد دونجا من السقوط على رقبته بشكل خطير، كانت كفيلة بإصابته إصابة غاية الخطورة في لفتة رائعة جسدت الروح الرياضية العالية وقيم الإنسانية النبيلة.

وتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب ياسين لبحيري على تصرفه الذي لاقى استحسانًا واسعًا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامة، متمنياً دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم.

وكتب ياسين لبحيري عبر حسابه على "إنستجرام": "أصدقائي وأحبابي في الله، يعجز اللسان ومعه تختلط الأحاسيس كي أرد على فيض مشاعر الحب الجارف الذي غمرتموني إياه".

وأضاف: "التقدير موصول لإدارة نادي الزمالك على رسالة شكرهم وتقديرهم الكبير، ولجميع أطياف النادي وفصائله.. فما فعلته مع اللاعب والصديق عماد دونجا هو واجب يمليه الضمير والإنسانية لأنها مجرد لعبة وروح المنافسة تطبع بهكذا قيم وتصرفات".

واختتم لبحيري رسالته قائلاً: "شكراً للشاكرين والمتفاعلين ومن ارتقوا باللقطة لمكانها الصحيح أقصد مكانة الروح الرياضية والإنسانية ممتن لكم.. محبكم في الله ياسين لبحيري".

الزمالك يتوج بكأس الكونفدرالية

توج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي ، ليكون لقب الكونفدرالية الثاني للقلعة البيضاء في تاريخه بعد التتويج بها في 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

يحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

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