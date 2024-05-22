الزمالك: يكشف تطورات غرامة أجواش.. وحقيقة المفاوضات مع لاعب نهضة البركان

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن مجلس الإدارة كان في احتياج لتحقيق بطولة كأس الكونفدرالية، مشدداً على أن البطولة ستفرق في مسيرة الفريق.



وتابع قائلا:" سنسدد غرامة البرتغالي روي أجواش خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف :" موقفنا في الدوري المصري غير جيد والفريق سيسعى للعودة للمنافسة على البطولة".



وقال أحمد سالم :" أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا".



وشدد المتحدث الرسمي على أن إدارة الزمالك تعاقدت مع أكثر من لاعب تحسباً لوقف القيد في أي وقت.



وأضاف :" البرتغالي جوزيه جوميز سيحدد الراحلين عن الفريق والصفقات الجديدة"

واختتم قائلا:"تصرف ياسين لبحيري مع نبيل عماد دونجا كان رائعا، والزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع يوسف الفحلي لاعب نهضة بركان لضمه في فترة الانتقالات الصيفية".