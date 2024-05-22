نجم اتحاد جدة السعودي على رادار القادسية في الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء صحفية سعودية أن الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة، سيرحل في الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما خاض تجربة ناجحة حصد فيها الدوري السعودي، وكأس السوبر رفقة العميد.

ووجدت العديد من الانتقادات الجماهيرية والإعلامية، خاصة بعد التعاقد مع كريم بنزيما في الميركاتو، إلا أنه نجح في تقديم مستويات مميزة، أثبت أحقيته في قيادة هجوم الفريق.

وأكدت صحيفة "المدينة"، أن عبدالرزاق حمدالله، بات مرشحا بقوة للانضمام إلى صفوف نادي القادسية، العائد إلى دوري المحترفين السعودي.

ويعمل نادي القادسية، على دعم صفوفه بصفقات مميزة، للمنافسة بقوة في الموسم المقبل، على البطولات المحلية، حيث أشارت تقارير إلى إمكانية تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الفريق.

وارتبط اسم القادسية، بعدد من النجوم الأجانب، في مقدمتهم، دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.