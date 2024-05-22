نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

الشارقة - اميمة ياسر -

بدأ عشاق الساحرة المستديرة في البحث عن موعد المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، والتي ستقام على ملعب "ويمبلي" بلندن.

وتشهد قمة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند متابعة جماهيرية كبيرة، في جميع أنحاء العالم، نظرا للشعبية الكبيرة التي يمتلكها الفريقين، خاصة "الملكي" الإسباني صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى دورتموند للثأر من الريال بعد الإطاحة بالغريم التقليدي بايرن ميونخ بعد مباراة دراماتيكية، فيما يسعى "الميرينجي" لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

موعد المباراة

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل.

توقيت المباراة

تنطلق مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الساعة 11 مساء بتوقيت أبوظبي

الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

القنوات الناقلة

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعد شبكة "بي إن سبورت" هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا