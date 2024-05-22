ناقد رياضي : الزمالك المسؤول الأول عن فوضى مراسم تتويج الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن نادي الزمالك هو المسئول الأول عن تنظيم نهائي الكونفدرالية وأي أخطاء حدثت كان النادي طرفًا فيها، مشيرا إلى أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي قام بالحصول على كأس البطولة قبل تسليمه بشكل رسمي وذهب للاحتفال مع الجمهور وهو خرق واضح للبروتوكول الرسمي.

وقال عبر تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء : "أحمد سليمان حصل على الكأس من أحد الفتيات الذين كانوا مسئولين عن التنظيم وذهب للاحتفال به مع الجمهور، وكأس البطولة يتسلمه قائد الفريق، ومن حق شيكابالا الاحتفال مع نجله ولكن عقب الصورة الرسمية وانتهاء المراسم، ولا يوجد صورة رسمية للاحتفال، ولن يكون هناك فيلم وثائقي لتخليد تلك اللحظات".

وأضاف: "لا أتمنى أن يتكرر ما حدث لـ الصحفيين مجددًا خلال لقاء الأهلي والترجي، فقد ظهرت معاناة واضحة من جانب الإعلاميين للدخول إلى مقصورة الصحفيين، والأمن لا يرى التصريحات الإعلامية وهناك قصور واضح في التنظيم".

وواصل: "يجب أن يتم توفير (الفيزا) لكل اللاعبين للسفر إلى أوروبا، لعدة سنوات، خصوصا أن لاعبي الكرة معروفين أنهم دائمي السفر للخارج".

وأكمل: "ماذا يعني وجود مخرج برتغالي في نهائي إفريقيا بين الأهلي والترجي، منحنا فرصة لـ الاتحاد الإفريقي ليفرض علينا مخرج اجنبي، بعدما حدث في الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، ما حدث غير منطقي مطلقا".