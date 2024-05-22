تشيلسي يبدأ رحلة البحث عن خليفة بوكيتينو.. 4 مرشحين

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ نادي تشيلسي الإنجليزي رحلة البحث عن مدير فني جديد من أجل تولي القيادة الفنية للفريق، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي رحل عن البلوز بشكل مفاجئ، بعد موسم واحد فقط من توليه زمام الأمور في ستامفورد بريدج.

وكان نادي تشيلسي قد أنهى موسمه مع بوكيتينو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأنه أنهى الموسم الماضي بتواجده في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

ورغم التعاقدات المستمرة التي أبرمها النادي اللندني، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال، قبل أن يبدأ بوكيتينو تصحيح مسار الفريق مع نهاية العام المنصرم قبل رحيله أمس الثلاثاء، مما دفع الإدارة لبدء رحلة البحث عن مدرب جديد.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية اليوم الأربعاء، عن وجود 4 مدربين مختلفين على طاولة مفاوضات إدارة تشيلسي للوقوف على اختبار الأنسب منهم لقيادة الفريق الموسم المقبل، جاء على رأسهم المدرب الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، والدنماركي توماس فرانك، مدرب برينتفورد الإنجليزي، والإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون الإنجليزي السابق، وهانز فليك مدرب منتخب ألمانيا السابق.

كواليس إقالة بوكيتينو من تشيلسي

جاء قرار إدارة نادي تشيلسي في الساعات الماضية، برحيل المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بعد موسم واحد قضاه داخل ملعب ستامفورد بريدج، بشكل مفاجئ للعديد من المتابعين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قرار رحيل بوكيتينو كان مفاجئا بعض الشيء في ظل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها إدارة البلوز مع عدم حصول المدير الفني الأرجنتيني على الفرصة الكافية لتحقيق النجاح المطلوب.

وكشفت الصحيفة كواليس رحيل ماوريسيو بوكيتينو والذي فشل في تحقيق أي بطولة خلال موسمه الأول والوحيد مع تشيلسي، ولم يتوج البلوز بأي بطولة في الموسم المنقضي من خلال الحصول على المركز السادس في مسابقة الدوري الإنجليزي إلى جانب خسارة لقب كارباو من ليفربول بنتيجة بهدف دون رد.

وأفادت أنه كان هناك جلسة بين بوكيتينو وإدارة تشيلسي في الأيام الأخيرة، للاتفاق على خطط الموسم الجديد، وشهدت الاختلاف عن بعض النقاط وهنا طالب بوكيتينو بالحصول على عقد جديد للحصول على ثقة الإدارة نظرًا لأن عقده يتبقى عليه عام واحد فقط.

بالإضافة إلى طلبه بالتدخل في مستوى التعاقدات وأن يكون له الكلمة في صفقات الموسم الجديد، حيث يرى أن الأفضل التعاقد مع صفقات تمتلك الخبرة عكس الإدارة التي تفضل الاستمرار في سياستها من خلال التعاقد مع مواهب شابة مثل كولر بالمر.

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