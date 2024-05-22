المنصورة يبحث عن مدرب خلفاً لـ"الدومانى"

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل مسئولو المنصورة ، البحث عن مدرب جديد من أجل تولى القيادة الفنية للفريق خلفا لعبد اللطيف الدومانى الذى رحل وأتم انتقاله لدمنهور، ودخل في مفاوضات جادة مع حسام عبد العال المدير الفني الأسبق لدكرنس.

كان المنصورة نجح في الصعود لدورى المحترفين بعدما احتل صدارة المجموعة الخامسة بدورى القسم الثانى ب ، إلا أنه خسر في المباراة الفاصلة أمام سبورتنج ليفشل في الصعود لدورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء .

ويسعى مجلس إدارة المنصورة للتعاقد مع مدير فنى قوى صاحب خبرات قوية في دورى المحترفين من أجل المنافسة على الصعود للأضواء وعدم العودة للقسم الثانى في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدورى في الموسم المقبل .

وكان عبداللطيف الدوماني المدير الفني للفريق، قد رحل عن تدريب الفريق، وذلك عقب تلقي الهزيمة أمام فريق سبورتنج، وذلك في المباراة الفاصل المؤهل لدورة الترقي لبطولة الدوري الممتاز، وانتهت بركلات الترجيح برباعية مقابل ثلاثة عقب التعادل السلبى بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبوت .

ونشر عبداللطيف الدوماني عبر صفحته على موقع التةاصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا "كل الشكر لجمهور نادي المنصورة الكبير ومجلس إدارته المحترم تم إنتهاء تعاقدي والحمدلله تحقق الهدف وهو الوصول لدوري المحترفين أسال الله التوفيق والسداد في القادم "

في المقابل ، أسفرت قرعة دورة الترقي للصعود للدوري الممتاز والتي تضم 4 فرق وهم حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج لصعود فريق واحد إلى الدوري الممتاز،الممتاز، وتقام المباريات بنظام الذهاب والاياب كالتالي:

الدور الأول

الجولة الاولى: الاربعاء 22/ 5

الترسانه × حرس الحدود

سبورتنج × منتخب السويس

الجولة الثانية: الاحد 2 يونيو

منتخب السويس × الترسانه

حرس الحدود × سبورتنج

الجولة الثالثة: الجمعة 7 يونيو

حرس الحدود × منتخب السويس

الترسانه × سبورتنج

الدور الثانى

الجولة الرابعة: الاربعاء 12 يونيو

سبورتنج × الترسانه

منتخب السويس × حرس الحدود

الجولة الخامسة: الخميس 20 يونيو

حرس الحدود × الترسانه

منتخب السويس × سبورتنج

الجولة السادسة: الاربعاء 26 يونيو

الترسانه × منتخب السويس

سبورتنج × حرس الحدود