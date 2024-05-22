جماهير الترجي تصل القاهرة لمساندة الفريق التونسي قبل النهائي الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثات من جماهير الترجي التونسي، القاهرة منذ قليل لمساندة الفريق في مباراته أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل في إياب دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في مدينة رادس بتونس أنتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق الترجي فندق الإقامة في أحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة النهائي الأفريقي أمام الأهلي، وويترأس بعثة الترجي التونسي رياض بنور رئيس الكرة بالنادي بدلا من حمدي المدب رئيس النادي الذي سيتغيب عن السفر بعد وفاة شقيقه.

ووجه الترجي رسالة لجماهيره عبر بيان رسمي طالب فيه جماهيره التي ستنتقل إلى القاهرة لمؤازرة الترجي، بضرورة احترام القوانين والترتيبات المعمول بها في مصر.

