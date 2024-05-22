فيرتز يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح فلوريان فيرتز نجم فريق باير ليفركوزن مرشحا للإنضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني بعد اعتزال مواطنه توني كروس لعب كرة القدم.

وكان توني كروس أعلن أمس الثلاثاء اعتزاله كرة القدم بعد نهاية مشوار منتخب ألمانيا في بطولة اليورو 2024 المقبلة والتي تنطلق في الصيف.

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن فلوريان فيرتز أحد أفضل اللاعبين المتألقين مع ليفركوزن أصبح هدفا لريال مدريد.

وتابعت التقارير أن مع إعلان كروس اعتزاله قد تكون عملية اقتراب فيرتز واردة أن تتم بشكل أسرع التي كان من المقرر أن تتم العمل عليها ببطء في البداية.



وقدم فيرتز مستويات مميزة مع ليفركوزن المتوج بلقب الدوري الألماني ويستعد لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام اتالانتا الإيطالي، وسجل 18 هدفا وصنع 19 آخرين ليسهم بـ 37 هدفا ، ويملك الموهبة الألمانية عقدا مع ليفركوزن يمتد حتى عام 2027.

