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فيرتز يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - أصبح فلوريان فيرتز نجم فريق باير ليفركوزن مرشحا للإنضمام لصفوف الإسباني بعد اعتزال مواطنه توني كروس لعب كرة القدم.

وكان توني كروس أعلن أمس الثلاثاء اعتزاله كرة القدم بعد نهاية مشوار منتخب ألمانيا في بطولة اليورو 2024 المقبلة والتي تنطلق في الصيف.

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن فلوريان فيرتز أحد أفضل اللاعبين المتألقين مع ليفركوزن أصبح هدفا لريال مدريد.

وتابعت التقارير أن مع إعلان كروس اعتزاله قد تكون عملية اقتراب فيرتز واردة أن تتم بشكل أسرع التي كان من المقرر أن تتم العمل عليها ببطء في البداية.


وقدم فيرتز مستويات مميزة مع ليفركوزن المتوج بلقب الدوري الألماني ويستعد لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام اتالانتا الإيطالي، وسجل 18 هدفا وصنع 19 آخرين ليسهم بـ 37 هدفا ، ويملك الموهبة الألمانية عقدا مع ليفركوزن يمتد حتى عام 2027.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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