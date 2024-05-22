ماكرون يجتمع مع بيريز.. هل نجح في إقناعه لمشاركة مبابي في الأولمبياد؟

ياسر رشاد - القاهرة - رد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إمكانية مشاركة كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الذي أعلن رحيله عن النادي الباريسي، في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس.

كان مبابي أكد رحيله عن باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري، قبل بداية بطولة اليورو 2024 وأولمبياد باريس.

وبات مبابي على أعتاب الرحيل إلى ريال مدريد حسب التقارير، أن اللاعب الفرنسي وقع على عقود انتقاله إلى ريال مدريد ومن المرتقب إعلان ذلك في أي وقت سواء من النادي أو اللاعب.

وتبدأ دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا يوم 26 يوليو المقبل حتى 11 أغسطس وستكون تلك الفترة ضمن تحضيرات ريال مدريد للموسم الكروي الجديد.

أشارت تقارير صحفية فرنسية أن بيريز فكرته عن الأمر هو الرفض لفكرة مشاركة أي لاعب من ريال مدريد في الأولمبياد خاصة ان بطولة الأولمبياد من البطولات الغير رسمية وليست ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأجتمع ماكرون مع بيريز يوم أمس الثلاثاء على مأدبة غداء في الإليزيه لمناقشة الأمر، لكن أكدت التقارير أن الاجتماع انتهى بلا أي تغيير في وجهات نظر رئيس ريال مدريد الذي رفض فكرة مشاركة مبابي في الأولمبياد تماما، رغم محاولات وضغط ماكرون.

