حقيقة مفاوضات الاهلي لضم ثنائي إنبي

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي عن حقيقة مفاوضات الاهلي لضم ثنائي الفريق محمد حمدي وأحمد أمين أوفا خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال الشريعي في تصريحات تليفزيونية: “حقيقة الاهلي لم يتفاوض معنا لضم أحمد أمين أوفا، ولو هناك مفاوضات سنعلن عن ذلك”.

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وأضاف: “بخصوص محمد حمدي فهناك مفاوضات مؤخرًا من قبل مسئولي الاهلي خاصة بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس”.

واختتم: “نتواصل مع الاهلي باستمرار، وهناك علاقة تعاون مميزة بين الناديين، وفيما يخص عبد العزيز البلعوطي فلا توجد مفاوضات مع الزمالك لضمه حاليًا”.

وارتبط اسم الثنائي محمد حمدي وأحمد أمين أوفا بالانتقال إلى النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري، فيما ارتبط اسم عبد العزيز البلعوطي بالانتقال إلى نادي الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى خاصة مع اقتراب نهاية عقد محمد صبحي ومحمد عواد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.