حقيقة مفاوضات الزمالك لضم ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان

كشفت تقارير مغربية عن ترقب مسئولو نادي الزمالك انتهاء أزمة القيد لضم ياسين لبحيري نجم نهضة بركان المغربي في فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وحسب صحيفة “المنتخب” المغربية: “إدارة نادي الزمالك راقبت لبحيري في مبارتي نهائي الكونفيدرالية الإفريقية ويجد إعجاب كبير من مسئولي الأبيض بمستوى اللاعب”.

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واختتم: “في حال أنهى مسئولو الزمالك أزمة القيد المفروضة على النادي من قبل الفيفا بسبب قضية بوطيب سيتم التواصل مع لبحيري لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف دون رد، ليحسم لقب البطولة بالمواجهات المباشرة لاستغلال قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره فيوتشر، غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.